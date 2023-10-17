太陽物理學大年：慶祝太陽科學與太陽的影響

美國太空總署最近宣布啟動太陽物理學大年，這是一場全球性的太陽科學慶祝活動，以及太陽對地球和整個太陽系的不可思議的影響。 「大年」概念最初由觀鳥者推廣，鼓勵參與者在一年內觀察和研究盡可能多的不同種類的鳥類。 現在，美國太空總署正在挑戰愛好者們對我們自己的恆星太陽做同樣的事情。

太陽物理學大年計畫於 2023 年 2024 月至 XNUMX 年 XNUMX 月舉行，為個人提供了參與各種太陽科學活動的機會，包括觀看日食、目睹令人驚嘆的極光以及參與公民科學計畫。 美國航太局邀請所有有興趣探索太陽物理學的科學、藝術和純粹之美的人們參與這項令人興奮的計畫。

為了團結整個太陽物理學界的集體努力，美國太空總署創建了一個識別符和風格指南，參與者可以用它來展示他們對太陽物理學大年的支持。 透過利用這些資源，個人可以為這個全球慶典的凝聚力品牌做出貢獻。

對恆星及其與太陽系相互作用的研究稱為太陽物理學。 透過深入研究這個迷人的領域，科學家不僅獲得了對太陽本身的寶貴見解，還獲得了對太陽對地球和周圍行星的深遠影響的寶貴見解。 太陽物理學大年旨在普及這一重要的研究領域，並加深對太陽影響的認識。

因此，無論您是經驗豐富的科學家、有抱負的天文學家，還是只是對宇宙奇觀著迷，都可以與 NASA 一起慶祝太陽物理學大年，探索我們非凡恆星的迷人科學、藝術和美麗。

來源：

–美國宇航局

– 活薄荷