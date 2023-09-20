美國太空總署將成像光譜儀移交給行星，以便整合到唐納雀衛星上

美國太空總署噴射推進實驗室 (JPL) 已將成像光譜儀移交給美國地球成像公司 Planet，用於整合到 Tanager 1 高光譜衛星。 這一里程碑標誌著碳繪圖聯盟邁出了重要一步，該聯盟旨在更好地了解全球甲烷和二氧化碳排放量。

噴射推進實驗室開發的成像光譜儀將在檢測、精確定位和量化甲烷和二氧化碳的點源排放方面發揮至關重要的作用。 它將提供有價值的數據來支持聯盟的使命。

作為對聯盟承諾的一部分，Planet 正在積極致力於建造和發射兩顆高光譜衛星：Tanager 1 和 Tanager 2。Tanager 1 預計將於 2024 年準備好發射。

此外，Planet 正在推進其鵜鶘計劃。 第一個技術演示 TD1 已完全建造完畢，並將於今年稍後推出。 TD1的主要目標是在軌道環境中測試衛星平台和作業系統。 從 TD1 中學到的經驗教訓將為 Pelican 和 Tanager 衛星的未來迭代提供參考。

Planet 也積極與用戶合作開展早期訪問計劃 (EAP)，以了解高光譜數據如何為各個組織提供最大價值。 透過利用與 Rendered.ai 合作開發的合成數據，Planet 旨在收集全面的市場回饋，並確定未來高光譜數據的創新應用和用例。

透過將成像光譜儀整合到 Tanager 1 衛星上，NASA 和 Planet 正在朝著更有效地監測和了解溫室氣體排放的共同目標邁進。 此次合作將為更好的氣候變遷分析和緩解努力鋪平道路。

來源：

– 美國宇航局噴氣推進實驗室

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