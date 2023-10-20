NASA 第 16 屆年度馮布勞恩太空探索研討會重點在於推進太空科學與探索

NASA 邀請媒體代表參加第 16 屆年度馮布勞恩太空探索研討會，該研討會將於 25 月 27 日至 XNUMX 日星期三至星期五在亨茨維爾的阿拉巴馬大學舉行。 今年的主題是“推進太空：從近地軌道到月球及更遠的距離”，研討會將邀請來自政府、工業界和學術界的演講者，討論太空科學和探索領域的最新發展、未來機遇和挑戰。

NASA 的參與者中，局長比爾·尼爾森 (Bill Nelson) 將在 25 月 703 日的頒獎午宴上發表講話。午宴還將包括有關載人著陸系統的討論。 有興趣與尼爾森局長交談的媒體可以透過 [email protected] 聯繫 Jackie McGuinness。 有興趣參加研討會的媒體成員必須透過 [email protected] 或 866-0021-XNUMX 聯繫美國宇航學會執行董事 Jim Way 以獲得證書。

活動將以美國太空總署馬歇爾太空飛行中心代理主任約瑟夫·佩爾弗里（Joseph Pelfrey）的開幕致辭開始，他也將在周三上午主持阿耳忒彌斯小組討論。 馬歇爾太空飛行中心的其他演講者包括航空工程師 Shane Canerday； 約翰·霍尼卡特，太空發射系統專案經理； Dayna Ise，科學技術辦公室副主任； Mallory James，航空工程師； Mary Beth Koelbl，工程局局長； Jason Turpin，Propulsion 高級技術負責人； 麗莎·沃森-摩根，人類著陸系統專案經理。

有關研討會和完整議程的更多信息，請訪問 astronautical.org/events/vbs。

資料來源：美國太空總署美通社