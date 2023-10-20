從太空觀看日環食的壯麗景色

NASA 發布了 14 年 2023 月 1.5 日發生的日環食的壯觀圖像。該圖像由深空氣候觀測站 (DSCOVR) 上的地球多色成像相機 (EPIC) 拍攝，該觀測站位於約 XNUMX 萬英里外來自地球。 此影像顯示月食期間月球的陰影掠過北美。

當月球距離地球最遠或接近時，在天空中顯得較小且沒有完全覆蓋太陽的圓盤時，就會發生日環食。 這會產生「火環」效果，太陽的邊緣可見為發光的紅環。

EPIC 相機是 DSCOVR 上的三台儀器之一，可定期捕捉地球的全碟圖。 NASA 發布的這張快照拍攝於中部時間 11 月 58 日上午 14 點 XNUMX 分，當時德克薩斯州中部的月食達到頂峰。 巨大的陰影表明，在非洲大陸更廣闊的地區，太陽仍然被部分遮蔽。

DSCOVR 位於地球-太陽 L1 拉格朗日點，這是地球和太陽之間的引力平衡區域。 這個戰略位置使 DSCOVR 能夠提供監測陸地和太空天氣的關鍵數據，包括在太陽風暴到達地球之前及早發現它們。 詹姆斯韋伯太空望遠鏡也駐紮在拉格朗日點，但位於 L2 的另一側。

雖然下一次日環食預計將於21 年2039 月8 日發生，但日全食的發生時間要早得多，即2024 年XNUMX 月XNUMX 日。這一事件將使從美國德克薩斯州到緬因州的天空變暗。

來源：

–美國宇航局

– 深空氣候觀測站（DSCOVR）

– 地球多色成像相機（EPIC）