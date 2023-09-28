美國太空總署發現小行星樣本含有黑色塵埃和碎片

美國太空總署科學家在裝有美國歷史上第一個深空小行星樣本的容器的航空電子設備甲板上發現了黑色灰塵和碎片。 這項發現是在從 OSIRIS-REx 任務的罐子上取下鋁蓋後發現的。 據信這些灰塵是樣本的一部分，將進行快速分析。

OSIRIS-REx 任務於 2016 年 XNUMX 月啟動，使用長棒吸塵器從富含碳的小行星貝努 (Bennu) 收集樣本。 然而，由於採集後門被卡住，部分樣本內容物遺失。 經過七年的觀察和收集樣本後，太空船現已開始返回地球的旅程。

Bennu 被認為是太陽系中最「潛在危險」的小行星，在 0.05 年代末期撞擊地球的可能性不到 2100%。 一些科學家認為，像貝努這樣的小行星可能透過提供生命起源所需的水、大氣分子和有機材料等基本元素，在使地球適宜居住方面發揮了作用。

該樣本由大約一杯碎石組成，最近被運送到美國宇航局位於休士頓的約翰遜航天中心。 策展專家將拆卸 Touch and Go 樣本採集機制 (TAGSAM) 以存取內部樣本。 專門為 OSIRIS-REx 任務設計的新實驗室將用於此目的。

為了保持樣品的完整性，TAGSAM 將被放置在密封的轉移容器中，以維持氮氣環境長達兩個小時。 然後它會被轉移到「手套箱」中，使科學家和工程師能夠在不受污染的情況下處理樣本。

樣品的揭曉將於美國東部時間 11 月 11 日上午 XNUMX 點在 NASA 網站上進行直播。

來源：福克斯新聞（未提供網址）