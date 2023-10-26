美國太空總署歐羅巴快艇任務探索木星的神秘衛星

美國國家航空暨太空總署 (NASA) 執行了一項開創性的任務，探索木星冰冷的衛星歐羅巴。 木衛二快艇任務旨在透過木星周圍的極端輻射環境來評估月球的宜居性。 為了保護太空船上的敏感電子儀器，美國太空總署的工程師開發了一種創新的解決方案。

NASA 沒有單獨屏蔽每個組件，這會增加太空船的重量和成本，而是建造了一個近一厘米厚的鋁製拱頂。 該拱頂充當保護罩，將輻射水平降低到電子設備可接受的限度。 金庫的成功關閉標誌著任務發展的一個重要里程碑。

「金庫的關閉意味著我們已經將所有必要的元件安全就位。 我們現在已經準備好繼續前進，」南加州 NASA 噴射推進實驗室 (JPL) 歐羅巴快艇飛行系統副經理 Kendra Short 說。

木星的磁場比地球強 20,000 倍，它擁有一個快速旋轉的核心，可以產生強大的輻射帶。 這些輻射帶甚至比地球的範艾倫輻射帶還要強，能夠捕捉高能量粒子。 歐羅巴快艇太空船必須承受這些粒子的持續轟擊，這些粒子有可能破壞船上的電氣設備。

該航天器將繞著木星本身運行，而不是進入木衛二周圍的停車軌道。 透過遠離氣態巨行星及其輻射帶，太空船可以安全地接近木衛二，在整個任務中進行一系列飛越。 這種戰略方法使科學家能夠仔細研究月球神秘的表面並收集重要數據。

木衛二快艇任務計畫於2024 年XNUMX 月發射。隨著NASA 開創探索天體的新方法，這項非凡的任務有望解開木衛二的秘密，並為我們太陽系內外星生命的潛力提供進一步的見解。

常見問題

1. 為什麼 NASA 為歐羅巴快艇任務建造了一個避難所？

美國太空總署建造了一個金庫，以保護歐羅巴快船飛船上的敏感電子儀器免受木星周圍極端輻射環境的影響。 此保險庫將輻射水平降低到可接受的限度，從而保護電子設備。

2. 木星磁場如何影響歐羅巴快艇任務？

木星的磁場比地球磁場強20,000倍，產生強大的輻射帶。 太空船必須承受這些帶中捕獲的高能量粒子的持續轟擊，這可能會幹擾電氣設備。

3. 為什麼歐羅巴快艇太空船繞著木星運行而不是進入歐羅巴周圍的停車軌道？

該航天器沒有進入木衛二周圍的停車軌道，而是繞著木星本身運行。 透過遠離木星及其輻射帶，太空船可以在任務過程中的一系列飛越過程中安全地接近木衛二，進行更仔細的研究。

4. 歐羅巴快船任務計畫何時發射？

Europa Clipper 任務目前計劃於 2024 年 XNUMX 月發射。