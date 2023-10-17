由於國際太空站冷卻劑洩漏，美國太空總署推遲太空行走

由於國際太空站（ISS）俄羅斯部分最近發生冷卻劑洩漏，美國太空總署官員決定推遲一項預定的太空行走。 這次太空行走原計劃於 19 月 2023 日星期四舉行，現在將於 XNUMX 年晚些時候進行，因為美國宇航局 (NASA) 和俄羅斯聯邦航天局 (Roscosmos) 都在繼續調查洩漏原因。

國際太空站使用的冷卻劑是氨，如果穿著太空衣的太空人距離很近，則需要額外的淨化程序。 俄羅斯瑙卡科學艙的洩漏事件發生於9月XNUMX日，但於同一天停止。 這是俄羅斯國際太空站設備去年第三次發生氨洩漏。

Roscosmos 計劃於 25 月 13 日進行自己的太空行走，以仔細檢查 Rassvet 模組上一個已使用 XNUMX 年的重新安置的散熱器，該散熱器似乎是最新洩漏的根源。 雖然冷卻劑對機組人員無毒或無害，但專家們正在努力防止任何微量物質進入內部系統並隨著時間的推移導致設備退化。

美國太空總署推遲的太空行走旨在執行小型維護任務。 美國太空總署的太空人洛拉·奧哈拉和歐洲太空總署的太空人安德烈亞斯·摩根森將從國際太空站外部收集樣本，以尋找微生物並更換高清相機等任務。 這項工作的具體日期將在稍後確定。

幸運的是，NASA安排的第二次太空行走，即30月XNUMX日的全女性太空行走，仍按計畫如期進行。 奧哈拉將與美國太空總署太空人賈斯明·莫格貝利 (Jasmin Moghbeli) 一起拆除有故障的電子箱，並更換空間站太陽能電池陣列之一所需的軸承。

據俄羅斯稱，國際太空站前兩次氨洩漏都是由微流星體撞擊造成的。 2022 年 2023 月，第一次洩漏非常嚴重，以至於聯盟號太空船的船員必須重新分配到替代聯盟號飛船上。 經過幾次太空船運輸才解決了這個問題，導致太空人在國際太空站停留了一年，而不是原定的六個月。 XNUMX 年 XNUMX 月，俄羅斯進步號貨運太空船也經歷了氨洩漏。

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——NASA 官員部落格文章