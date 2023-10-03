毅力號火星車捕獲火星上的巨大塵暴

NASA 的毅力號火星車在火星上捕捉了令人印象深刻的景象——一個高達 1.2 英里的高聳塵暴。 火星車拍攝的影片片段顯示了塵暴沿著火星傑澤羅隕石坑西緣移動時的底部部分。

儘管影片中只能看到塵暴較低的 387 英尺，但科學家估計其總高度為 1.2 英里，幾乎是紐約市世貿中心一號摩天大樓的 3.5 倍。 塵暴大約 200 英尺寬，移動速度約 12 英里/小時。

毅力號科學團隊成員馬克·萊蒙解釋說，雖然他們在影片中沒有看到塵暴的頂部，但它投射的陰影可以顯示其高度。 火星上的大多數塵暴都是垂直的柱狀，根據陰影，這個特殊的塵暴估計高約 1.2 英里。

火星塵暴比地球上的塵暴更強、更大。 雖然我們星球上的塵暴平均高度可達 1,000 英尺，但毅力號捕獲的火星塵暴高度是其六倍。 塵暴最常見於火星的春季和夏季，但它們的出現無法預測。

毅力號火星車此前曾於 2012 年在火星上記錄過一次塵暴，其高度達到驚人的 12 英里。 這些目擊事件為了解這顆紅色星球特有的大氣條件和天氣現象提供了寶貴的見解。

資料來源：美國宇航局

*定義：

塵魔： 由行星或月球表面形成的灰塵或沙粒組成的旋風或龍捲風狀現象。

火星： 距離太陽第四顆行星，也是太陽系中第二小的行星，以其微紅色的外觀而聞名。