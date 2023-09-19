橡膠室：太空發射期間太空人和機組人員的保障

太空旅行是一項複雜而危險的工作，這就是為什麼美國太空總署採取廣泛的預防措施來確保太空人和機組人員的安全。 其中一項預防措施是建立橡膠室，這是一個隱藏的地下設施，位於佛羅裡達州 39 號發射台綜合體的發射台下方。

橡膠室旨在在災難性爆炸時保護工人，它由位於高聳的火箭和附屬結構下方深處的隧道和掩體網絡組成。 其目的是為可能在地面發生土星五號爆炸的人員提供安全避難所。

雖然沒有人能在這樣的爆炸中倖存，但美國太空總署設計了一種程序，讓工人有機會做出反應並尋求安全。 逃生路線始於九層樓高的水滑梯，籠罩在黑暗中，引導人們進入發射台的深處。 對於太空人來說，他們的逃生始於更高的空中，因為他們利用高速電梯在短短 30 秒內從太空船艙下降到移動發射台。

從那裡，機組人員將沿著一條狹窄、陡峭、長 60 公尺的橡膠隧道進行射擊。 滑梯塗有水，以確保更快的下降。 離開滑梯後，員工會落在一張橡膠桌上，桌子上有時會裝滿水，導致人員滑入後牆。

經歷了這次驚心動魄的經歷後，工人們會跑過防爆門，進入橡膠室。 這個名字源自於房間裡的所有東西都被橡膠覆蓋，提供了額外的保護，防止潛在的有害影響。 圓頂橡膠室配備彈簧地板，可以承受巨大的力量，將居住者承受的壓力從 75 G 減少到更適合生存的 4 G。

地堡配備了口糧、水，甚至還有廁所，確保人們能維持自己的生活，直到救援到來。 此外，如果主要逃生路線受阻，美國太空總署在橡膠室頂部安裝了逃生艙口，作為最後的手段。

幸運的是，橡膠室從未在實際緊急情況下使用過，也沒有土星五號火箭在發射台上爆炸。 儘管發射台及其下面錯綜複雜的隧道現已被廢棄，但此類保障措施在太空探索中的重要性怎麼強調也不為過。

資源：

– [太空安全期刊](https://www.spacesafetymagazine.com/space-exploration/ humanspaceflight/launch-pad-rubber-room/)