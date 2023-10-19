NASA Biosignatures IDEAS Lab：立即申請以獲得獨特的研討會體驗

NASA 的天體生物學計畫為美國機構的科學家提供了參與 Biosignatures IDEAS 實驗室的令人興奮的機會。 這個創新研討會旨在透過即時同儕審查制定新的、突破性的資助提案。

Biosignatures IDEAS 實驗室將包括虛擬會前會議、現場會議和虛擬會議。 現場會議將於6年8月2024日至16日舉行，而虛擬會議將於23月1日、XNUMX日及XNUMX月XNUMX日舉行。

透過參加本次研討會，科學家將有機會與同行合作，獲得寶貴的回饋，並即時完善他們的資助提案。 最終目標是製定一套提案，並考慮透過外星生物學計劃提供資金。

有興趣的科學家可以訪問官方網站【申請連結】申請加入Biosignatures IDEAS實驗室。 在這裡，他們可以找到有關研討會的更多資訊並提交申請。

這種獨特的研討會經驗對於天體生物學領域的科學家來說是一個將他們的研究推向新高度的絕佳機會。 透過參與即時同儕審查和協作，參與者將能夠完善他們的想法並製定強有力的資助提案，這些提案有可能為該領域做出重大貢獻。

不要錯過這個成為 NASA Biosignatures IDEAS Lab 成員的機會。 立即申請，將您的研究提升到一個新的水平！

定義：

– 生物特徵：可以在各種環境中檢測和研究的過去或現在生命的指標。

– IDEAS：發展、探索和科學創新—該計劃旨在促進太空探索領域的合作和變革性想法的發展。

來源：

– NASA 天體生物學計畫 [未提供 URL]

– 外星生物學計劃 [未提供 URL]