銀河守護隊卷。 3 賣空科學卻擄獲人心

銀河守護隊卷。 《3》以其星際冒險吸引了觀眾，但美國宇航局宇航員克里斯·哈德菲爾德最近的分析表明，這部電影在科學準確性方面存在一些隨意之處。 具體來說，哈德菲爾德指出了星爵在沒有穿著太空衣的情況下長時間漂浮在太空中的場景中的一個錯誤。

哈德菲爾德解釋說，實際上，如果人類在沒有任何保護的情況下留在太空中，只能活很短的時間。 血液中的氧氣會在 15 秒內耗盡，導致失去知覺，在 90 秒內，身體會遭受永久性損傷，導致死亡。 雖然這部電影描繪了戲劇性的視覺效果，例如星爵面部浮腫和臉上結霜，但哈德菲爾德認為這些效果不會發生到如此極端的程度。

他還指出，對於像格魯特這樣的角色來說，這種情況會更合理，因為一棵有知覺的樹可能能夠在太空中生存，而不會遭受與人類相同的負面後果。

值得一提的是《銀河守護隊》。 《3》並不是該系列中第一部描繪太空中處於危險之中的人物的電影。 在第一部《銀河守護隊》電影中，卡魔拉和星爵都在太空中遭遇了一次危險事件，他們的肉體被凍住了。 雖然電影製作者融入了星爵臉部腫脹等某些現實元素來增強情感衝擊力，但哈德菲爾德承認這部電影可能無法實現完全的科學現實主義。

儘管存在科學上的錯誤，《銀河守護隊》卷。 《銀河守護隊 3》仍然是《銀河守護隊》三部曲的一個令人滿意的結局，以其宇宙之旅和情感強度吸引著觀眾。

來源：

——美國太空總署太空人克里斯·哈德菲爾德的分析

——《名利場》雜誌採訪克里斯‧哈德菲爾德