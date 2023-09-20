太空人弗蘭克·盧比奧將在破紀錄的太空任務後返回地球

美國太空總署太空人弗蘭克·魯比奧（Frank Rubio）是美國連續在太空停留時間最長的紀錄保持者，他將於27 月2022 日返回地球，結束在國際太空站(ISS) 歷時一年多的任務。 盧比歐與兩名俄羅斯太空人謝爾蓋·普羅科皮耶夫和德米特里·佩特林原本計劃於XNUMX 年XNUMX 月搭乘聯盟號太空艙返回，但由於冷卻劑洩漏，他們被困在近地軌道上。

為了解決這個問題，美國太空總署和俄羅斯太空總署將太空人的探險時間再延長了六個月。 他們確定，洩漏的太空艙不適合將太空人帶回家，因為它在重返地球大氣層時有過熱的風險。 結果，機組人員將乘坐空載的替換聯盟號太空艙返回地球。

在他的長期太空任務期間，盧比歐與家人保持定期聯繫，並依靠機組人員的支持。 他強調在工作和放鬆之間找到平衡以保持心理健康的重要性。 盧比歐的太空任務總共在太空中連續停留了 371 天，打破了太空人馬克范德黑 (Mark Vande Hei) 在 2021 年創下的美國紀錄。

儘管俄羅斯-烏克蘭戰爭和地緣政治緊張局勢仍在持續，美國太空總署和俄羅斯航太集團仍在國際太空站繼續合作。 太空人們很好地接受了延長任務的消息，美國太空總署太空站專案經理喬爾·蒙塔爾巴諾開玩笑地提到了乘坐冰淇淋飛行作為獎勵的可能性。

盧比歐是一名醫生，他表示，如果他知道這會讓他與家人分離一年多，他就不會接受這項任務。 然而，他充分利用了在太空的時間，進行燃燒研究，參與人類健康研究，並在太空中種植西紅柿作為他最喜歡的科學實驗的一部分。

為了見證盧比歐離開太空站，觀眾可以在 27 月 3 日在該機構網站上觀看 NASA TV。這艘飛船計劃於東部時間凌晨 51:6 離開太空站碼頭，登陸報道將於東部時間上午 XNUMX 點開始。

資料來源：NASA、Mashable