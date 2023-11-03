太空旅行的現實：超越木星的夢想

美國宇航局最近在社交媒體上發布的質疑訪問木星可能性的帖子在太空愛好者中引起了不小的轟動。 雖然航太局很快就任何傷害感情道歉，但重要的是要認識到他們聲明背後的太空旅行的挑戰和局限性。

人類拓展視野、探索未知領域的願望一直推動太空探索。 然而，這些夢想必須透過科學理解和對我們技術能力的現實評估來調整。 馬斯克 (Elon Musk) 的 SpaceX 雄心勃勃地想要殖民其他行星，因此成為最早譴責 NASA 言論的公司之一，這並不奇怪。

事實上，人類還沒有踏上另一個星球的表面。 雖然 NASA 確實計劃在 2030 年代將太空人送往火星，但木星的情況卻完全不同。 木星距離地球約 385 億英里（611 億公里），它帶來了巨大的挑戰。 它的強烈輻射對人類來說是致命的，而且它厚厚的大氣層缺乏可供我們著陸的堅固表面。

然而，木星的衛星木衛二帶來了一線希望。 科學家認為木衛二可能蘊藏微生物生命的潛力，可以作為未來的探索目的地。 然而，這需要太空旅行技術的重大進步，這可能需要幾十年的時間才能實現。

同時，美國太空總署正在準備將於 2024 年發射的木衛二快艇任務。該任務旨在透過大約 50 次近距離飛越來研究木衛二的冰冷表面並調查其天體生物學潛力。

雖然夢想探索銀河系的遙遠角落是很自然的事，但了解塑造我們太空探索事業的科學現實和限制至關重要。 美國太空總署的道歉提醒我們，雖然我們永遠不應該停止夢想，但我們的夢想必須建立在對當前可以實現的目標的清醒理解之上。

常見問題

人類可以訪問木星嗎？

不，由於木星距離地球極遠、輻射強烈且缺乏可供著陸的固體表面，目前訪問木星還不可行。

歐羅巴快艇的任務是什麼？

歐羅巴快艇任務計畫於 2024 年 XNUMX 月發射，旨在研究木星的衛星歐羅巴。 它將近距離飛越這顆冰冷的衛星，以便更好地了解它孕育生命的潛力。

人類什麼時候登陸火星？

NASA 計劃在 2030 年代將太空人送上火星。 與木星相比，火星距離地球更近，大小和成分與地球相似，為人類探索提供了更可行的條件。