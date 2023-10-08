NASA 與 SpaceX 合作探索金屬小行星 Psyche

NASA 正在與 SpaceX 合作，雄心勃勃地向金屬小行星 Psyche 發射一艘太空船。 普賽克 (Psyche) 於 1800 年代被發現，以希臘靈魂女神的名字命名，在火星和木星之間圍繞太陽運行。 任務也名為 Psyche，計畫於 12 年 2023 月 2029 日發射，預計 XNUMX 年 XNUMX 月抵達小行星。

Psyche 最寬處約 173 英里，是太陽系中最大的小行星之一。 與大多數由岩石或冰組成的小行星不同，科學家認為普賽克由鐵和鎳組成，類似於地球的核心。 探索普賽克可以為類地行星的形成提供有價值的見解，並揭示塑造我們星球的劇烈碰撞和物質累積過程。

NASA 的 Psyche 太空船位於佛羅裡達州甘迺迪太空中心，將搭載 SpaceX 獵鷹重型火箭。 太空船將在 Psyche 軌道上運行兩年，捕捉這顆小行星的第一張圖像並收集數據，以增強我們對地球和其他岩石行星的了解。

人們普遍猜測 Psyche 可能含有豐富的貴金屬，估計價值 8,000 億英鎊。 擁有如此巨大資源的可能性進一步激發了人們對這項任務的興奮感。 然而，主要目標仍然是科學探索和獲得有關太陽繫起源的知識。

至關重要的是，該任務如果成功，將使我們能夠探索由鐵核組成的行星形成。 這次近距離觀察普賽克的前所未有的機會可以解開有關類地行星內部的寶貴信息，而這些信息是通過其他方式無法獲得的。

來源：

– [NASA 計劃在未來 17 年內在月球上建造房屋，以下是我們的期望]

– [圖片：NASA/JPL-Caltech/ASU/SWNS]

– [圖片來源：NASA/Frank Michaux/SWNS]

– [圖片：NASA/JPL-Caltech/ASU/SWNS]