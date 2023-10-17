小行星 1998 HH49：與 NASA 哨兵 II 系統的近距離接觸

NASA 的 Sentry II 系統正在努力追蹤近地小行星 (NEA)，以確保地球的安全。 其中一顆被命名為 1998 HH49 的小行星最近引起了 NASA 近地天體研究中心 (CNEOS) 的注意。

這個巨大的天體尺寸約為 600 英尺，預計將於 17 月 1.17 日近距離飛越。雖然它的最近點距離地球約 53,233 萬公里，但其每小時 XNUMX 公里的驚人速度引起了人們的興趣天文學家。

這顆小行星最初於 28 年 1998 月 1 日被發現，並於 2021 年 1862 月 2013 日再次觀測到，屬於阿波羅群。 阿波羅小行星以 XNUMX 年阿波羅小行星命名，因其與地球軌道交叉的傾向而聞名。 值得注意的是，阿波羅級對 XNUMX 年車里雅賓斯克流星爆炸負有責任，該爆炸在俄羅斯造成了重大損失和傷亡。

儘管 1998 HH49 由於其尺寸而被歸類為“潛在危險”，但 NASA 預測它的飛越將是安全的。 然而，它的存在凸顯了浩瀚宇宙的不可預測性以及美國太空總署等機構在監測天體威脅方面的關鍵作用。

總之，NASA 的 Sentry II 系統在追蹤 1998 HH49 等近地小行星以預測潛在危險方面發揮著至關重要的作用。 雖然這顆特殊的小行星的飛越預計不會構成威脅，但它的大小提醒我們需要不斷保持警惕，以確保我們星球的安全。

來源：

– NASA 近地天體研究中心 (CNEOS)

– 2013年車里雅賓斯克流星爆炸