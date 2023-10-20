NASA 成功 3D 列印並測試用於深空任務的火箭引擎噴嘴

作為 RAMFIRE 計畫的一部分，NASA 透過成功 3D 列印和測試新型火箭引擎噴嘴，在積層製造領域取得了一個重要的里程碑。 RAMFIRE 代表第四次工業革命的反應增材製造，由 NASA 太空技術任務理事會 (STMD) 資助。 該項目旨在推進增材製造並為美國宇航局未來的深空任務開發新的推進系統。

NASA 馬歇爾太空飛行中心的工程師與材料開發商 Elementum 3D 合作，創造了一種名為 A6061-RAM2 的可焊接鋁。 這種鋁製變體具有火箭發動機所需的耐熱性能。 透過將噴嘴作為整體 3D 列印，與傳統製造的噴嘴相比，製造時間顯著縮短，傳統製造的噴嘴可能需要多達 1,000 個單獨連接的零件。

3D 列印的 RAMFIRE 噴嘴採用小型內部通道，可在操作過程中冷卻噴嘴並防止熔化。 其輕質特性允許生產高強度零件，從而實現承載更重有效載荷的深空任務。 這對於美國太空總署的「月球到火星」計畫至關重要，該計畫旨在讓人類在月球上長期存在並最終將人類任務發送到火星。

RAMFIRE 噴嘴在馬歇爾東部測試區經過了嚴格的熱火測試，包括不同的燃料配置。 測試表明，3D列印噴嘴可以在嚴苛的深空環境中有效運行，並能承受熱載荷、結構載荷和壓力載荷。 該噴嘴還與商業利益相關者和學術界共享，航空航天公司正在評估新鋁合金和 3D 列印流程的各種應用。

NASA 的這項成就展示了積層製造在火箭引擎零件生產中的越來越多的應用。 AMCM 和 Agile Space Industries 等其他公司也在利用 3D 列印技術來製造燃燒室和關鍵的火箭零件。 積層製造的這些進步對於未來的太空探索和先進推進系統的開發至關重要。

來源：

– NASA 成功 3D 列印並測試用於深空任務的新型火箭引擎噴嘴（來源文章）

– 美國太空總署馬歇爾太空飛行中心

– Elementum 3D

– RAMFIRE（第四次工業革命的反應增材製造）項目

– A6061-RAM2 鋁製型號

– 3D列印技術在火箭發動機製造的應用

– AMCM 用於太空火箭生產的金屬雷射光束粉末床融合 (PBF-LB) 3D 列印機

– Agile Space Industries 使用 Ni625 粉末進行 3D 列印太空火箭零件