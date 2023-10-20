奈米載體研究顯示德國人群中聚乙二醇 (PEG) 抗體的盛行率很高

馬克斯普朗克聚合物研究所的研究人員最近進行的一項研究揭示了德國人群中聚乙二醇 (PEG) 抗體的流行情況。 PEG 是化妝品、食品和藥品中常用的物質。 PEG 抗體的存在可以顯著影響使用奈米載體的醫學療法的有效性。

研究人員旨在調查德國社會中已經存在 PEG 抗體的程度以及它們如何影響奈米載體在醫療中的使用。 抗體通常由免疫系統產生以對抗病毒感染。 然而，人們發現抗體也可以針對PEG這種結構相對簡單的分子而開發。

PEG 在醫學中用作奈米藥物載體的保護塗層，延長其在血液中的循環時間。 這對於癌症治療中奈米載體的開發尤其重要。 然而，研究發現，針對 PEG 的抗體會將自己附著在塗層奈米載體上，使它們對免疫系統可見，並阻礙其治療效果。

研究團隊檢查了 500 年從患者身上採集的 2019 多個血液樣本。他們發現 83% 的樣本中可檢測到 PEG 抗體。 有趣的是，這些抗體的濃度被發現與測試個體的年齡成反比，這表明抗體的流行可能受到最近 PEG 使用量增加以及免疫系統隨年齡變化的影響。

這項研究的結果對未來使用奈米載體的醫學療法具有重要意義。 研究人員認為，可能需要調整療法以適應免疫系統對 PEG 抗體的反應。 可能的修改包括以替代物質取代 PEG，或根據患者血液中的抗體濃度個人化活性成分的量。

計劃進一步研究探索如何調整奈米載體療法來克服 PEG 抗體帶來的挑戰。 目標是開發創新方法，確保在醫療治療中有效輸送藥物。

總體而言，這項研究強調了了解 PEG 抗體在開髮用於醫療治療的奈米載體中的普遍性和影響的重要性。 透過解決這些挑戰，研究人員可以提高基於奈米載體的治療的功效和安全性，並可能徹底改變醫療保健結果。

來源：

– 奈米地平線（2023）。 DOI：10.1039/D3NH00198A

– 馬克斯普朗克學會