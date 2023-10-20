尼安德塔人和智人交織在一起的歷史：DNA 分析的見解

日內瓦大學 (UNIGE) 的研究人員最近進行的一項研究為現代智人中尼安德特人 DNA 的分佈提供了新的見解。 這項發表在《科學進展》雜誌上的研究探討了過去 40,000 萬年中尼安德特人的 DNA 在智人基因組中的分佈。

這項研究揭示了尼安德特人 DNA 在不同時期和地理區域中存在的微妙變化，揭示了這兩個物種相互交織的歷史。 人們早就知道尼安德特人和智人雜交，導致當今歐亞人的基因組中含有約 XNUMX% 的尼安德特人起源 DNA。

然而，研究表明，這一比例在整個歐亞大陸並不一致。 與歐洲基因組相比，亞洲基因組的尼安德塔人 DNA 稍微豐富一點。 一種解釋是，自然選擇對尼安德特人起源基因的不同影響可能導致了亞洲和歐洲人群之間的這些差異。

UNIGE科學家提出的另一個理論表明，遷移流動可能是尼安德特人DNA分佈的關鍵因素。 當遷徙人口與當地人口融合時，當地人口的DNA往往會隨著與遷徙群體起源地的距離成比例地增加。

為了驗證這個理論，研究人員利用了一個資料庫，其中包含 4,000 年前歐亞大陸個體的 40,000 多個基因組。 他們的統計結果表明，與亞洲同行相比，歐洲舊石器時代狩獵採集者的尼安德特人 DNA 比例略高。 然而，在新石器時代過渡期間（10,000至5,000年前），歐洲基因組中尼安德特人DNA的比例有所減少，導致其比例略低於亞洲人群。

這段時期第一批來自安納托利亞和愛琴海地區的農民的到來，他們攜帶的尼安德特人DNA較少，進一步稀釋了歐洲尼安德特人DNA的濃度。 這些發現為這兩個物種的演化歷程和雜交過程提供了寶貴的見解。

總之，古代基因組研究和考古數據的結合使我們能夠解開尼安德特人和智人的複雜歷史。 這項研究可以作為未來研究的參考，並可能有助於識別偏離平均值的基因圖譜，從而潛在地揭示有利或不利的影響。

來源：

- 來源文章： 科學進展

– 日內瓦大學： www.unige.ch/en/about/more-about-unige/