科學家發現地球的貴金屬如何保持靠近地表

科學家發現了金、鉑和鈀等貴金屬在地球表面附近發現的原因，儘管它們的密度表明它們應該沉入地核。 研究人員發現，在巨大的太空岩石與地球相撞後，這些金屬被困在半熔化的岩石中。 這些貴金屬在地表附近的存在長期以來一直困擾著科學家，但據信它們是在地球形成後不久與大型太空岩石撞擊時降落在地球上的。 然而，這些金屬並沒有沉入地核，而是滲入地函並被困在凝固的岩石中，使它們能夠保持在靠近地表的位置。

在最近的一項研究中，科學家模擬了古代對早期地球的影響，以了解為什麼這些貴金屬沒有沉入地核。 他們發現，當一塊可能有月球大小的巨大太空岩石與地球相撞時，會形成一個穿透地函的熔融岩漿海洋。 在這片岩漿海洋的下方，是一片半熔化、半固態的岩石區域。 來自撞擊器的金屬逐漸滲透到這個半熔化的區域，與地幔混合。 注入金屬的地函並沒有直接沉入地核，而是凝固了，沿途捕獲了金屬碎片。

數十億年來，地函中的攪拌和對流使這些金屬更接近地殼，使它們易於採礦作業。 這項發現揭示了地球上貴金屬的起源和豐度，解釋了它們如何最終到達地表附近。 此外，今天在地球內部的地震圖像中仍然可以看到地函中這些富含金屬的區域。

進一步的研究可能涉及模擬對火星或金星等其他類地行星的類似影響，以了解這個過程如何在不同的世界中運作。 這項研究為塑造我們星球的地質過程和貴金屬的分佈提供了寶貴的見解。

來源：

– 美國國家科學院院刊