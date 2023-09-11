天文學家研究神秘的超高能源

來自馬里蘭大學和密歇根理工大學的天文學家團隊進行了一項研究，調查一種神秘的超高能伽馬射線源，稱為 LHAASO J2108+5157。 這些光子能量高於 0.1 PeV 的伽馬射線源被歸類為超高能 (UHE) 伽馬射線源。 這些來源的真實性質尚不清楚，因此天文學家不斷尋找此類新天體以了解更多信息。

馬里蘭大學 Sajan Kumar 領導的團隊將研究重點放在 LHAASO J2108+5157，這是一個與距離約 10,700 光年的分子云相關的點狀源。 之前的觀測並未發現任何與該源對應的 X 射線，因此很難確定其伽馬射線發射的來源。 Kumar 的團隊使用高能輻射成像望遠鏡陣列系統 (VERITAS) 和高空水切倫科夫天文台 (HAWC) 觀測 LHAASO J2108+5157 並收集有關其 UHE 伽馬射線發射的更多信息。

觀測結果在LHAASO J2108+5157位置附近沒有發現任何明顯的發射。 對源周圍區域的光譜分析表明，發射與之前的研究一致，並且可能具有輕子起源。 然而，在 LHAASO J2108+5157 附近發現的新分子云為觀測到的伽馬射線發射的起源提供了更多的見解。 天文學家得出的結論是，伽馬射線更有可能是通過強子通道產生的，分子云是由不明的 PeVatrons 加速的宇宙射線粒子的主要目標。

為了充分理解LHAASO J2108+5157的本質，需要進一步的觀察和分析。 研究人員建議，未來需要切倫科夫望遠鏡陣列 (CTA) 進行觀測並在 X 射線波段進行分析，以便對這種神秘的超高能量源有更多的了解。

資料來源：Sajan Kumar 等人，VERITAS 和 HAWC 對不明來源 LHAASO J2108+5157 的觀察，arXiv (2023)。

更多信息：

– Sajan Kumar 等人，VERITAS 和 HAWC 對來源不明的 LHAASO J2108+5157 的觀察，arXiv (2023)。 DOI：10.48550/arxiv.2309.00089

– 期刊信息：arXiv

引文：

– 天文學家調查的神秘超高能源（2023 年，11 月 11 日）。 2023 年 2023 月 09 日檢索自 https://phys.org/news/XNUMX-XNUMX-mysterious-ultra-high-energy-source-astronomers.html