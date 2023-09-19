來自地球磁尾的高能量電子可能在月球上產生水

科學家發現，地球周圍等離子體中的高能量電子正在月球上產生水。 這項新發現可以為了解月球表面的水分佈提供有價值的見解，特別是在永遠沒有陽光照射的永久陰影區域。 了解月球上的水分佈對於研究月球的演化和規劃未來的載人任務至關重要。 太空人可以收集水來維持生計，也可以轉化為進一步太空探索的燃料。

這項研究由夏威夷大學馬諾阿分校的科學家李帥領導，將月球上的水形成與地球的磁泡（稱為磁層）聯繫起來。 磁層充當盾牌，保護地球免受太陽風中高能量粒子的影響。 當太陽風與磁層相互作用時，它會在地球的夜晚產生一條長長的磁尾，稱為磁尾。 在這個磁尾中，高能電子和離子形成等離子體片。

當月球繞地球運行時，它會穿過磁尾，磁尾可以保護月球免受帶電粒子的影響，同時仍允許光線到達月球表面。 先前的研究表明，當月球位於磁尾之外時，它會受到太陽風的轟擊，並產生少量的水。 然而，由於缺乏太陽風質子，預計磁尾內部的水形成將顯著減少。

李和他的團隊利用月船一號太空船上的月球礦物學繪圖儀收集的數據發現，地球磁尾中水的形成與月球位於磁尾之外時相似。 這表示磁尾內存在與太陽風植入沒有直接關係的其他過程或水源。 研究團隊發現磁尾中的高能量電子會產生與太陽風中的離子類似的效應。

這項發現支持了李先前的研究，即磁尾中的氧會使月球極地的鐵生鏽。 它強調地球和月球之間的深厚連結。 團隊將繼續調查月球周圍的等離子體環境，並研究月球穿過磁尾的不同階段期間月球兩極的水含量。

這項研究對於阿耳忒彌斯計畫至關重要，該計畫的目標是在2026 年讓人類重返月球。這些發現將有助於更好地規劃和準備前往月球表面及更遠地區的擴展任務。

資源：

– Space.com（原文）