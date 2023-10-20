神秘爆炸和閃光嚇了墨爾本居民：流星進入地球大氣層

週三晚上，墨爾本東北部的居民感到震驚，一聲巨響和一道明亮的閃光照亮了天空。 專家認為，這種現像是由一顆流星進入地球大氣層所引起的，吸引了多琳、默恩達、博文和唐卡斯特的當地人。

關於噪音來源的猜測包括道路施工、煙火、雷聲甚至不明飛行物。 然而，澳洲國立大學天文學家布拉德·塔克博士解釋說，最合理的解釋是流星。 他將流星描述為小行星的碎片，它們斷裂並穿越太空。

據估計，造成這奇觀的流星有籃球大小，寬度大約在 10 公分到 40 公分之間。 它以每秒約 20 公里或每小時 72,000 公里的驚人速度行駛，在進入地球大氣層時釋放出大量能量。 塔克博士將這種能量釋放比喻為小型核彈。

儘管這種性質的流星並不罕見，但檢測和預測它們具有挑戰性。 科學家們正在不斷努力改進識別和追蹤這些物體的方法，特別是可能對地球構成威脅的較大物體。 塔克博士強調需要對這些事件保持警惕和研究，以增強我們對太陽繫起源和演化的理解。

幸運的是，沒有必要對流星的影響感到恐慌。 然而，向國際流星組織或天空火球等組織報告此類事件的任何目擊或經歷至關重要。 這些報告有助於科學研究，並為流星的性質和行為提供了寶貴的見解。

最近發生在墨爾本的事件並不是孤立的，類似的現像在澳洲其他地區也發生過。 八月，維多利亞目睹了一束神秘的光束劃過夜空，最終發出轟隆隆的聲音。 澳洲太空總署證實，這是太空碎片焚燒的結果。 同樣，雪梨居民報告稱 2021 年發生了不明原因的爆炸，但當局沒有發現任何確鑿的證據。

總之，流星的出現並非完全不尋常。 雖然它們可能看起來令人震驚，但它們為科學家提供了深入研究宇宙奧秘的寶貴機會。 警惕、研究和報告對於揭開這些天體訪客的秘密起著至關重要的作用。

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