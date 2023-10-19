墨爾本的巨響被認為是隕石進入大氣層

簡介： 震驚墨爾本郊區居民的巨大而神秘的轟鳴聲被懷疑是由隕石進入地球大氣層引起的。 這起發生在多琳的事件促使許多當地人拍攝影片並在社群媒體上分享他們的經歷。 儘管有些人猜測這是一次天文事件，但當局尚未對其起源發表評論。 皇家墨爾本理工大學的科學專家蓋爾艾爾斯博士表示，這可能是一顆流星，可能與正在進行的英仙座流星雨有關。 不過，她也提到這有可能是從俄羅斯普列謝茨克航太發射場發射的導航衛星火箭的碎片。 在2月的類似事件中，維多利亞州的居民目睹了夜空中的一個光球，並聽到一聲巨響，後來被澳洲太空總署證實是俄羅斯聯盟XNUMX號火箭的太空碎片。

週三晚上9點左右，墨爾本郊區多琳的居民被突然發生的類似爆炸的聲音嚇了一跳。 居民拍攝的影片顯示，突然出現一道亮光，隨後發出巨響，類似爆炸。 隨著居民分享他們的經歷並質疑大規模爆炸的原因，社交媒體平台上出現了各種猜測。

雖然當局尚未提供解釋，但皇家墨爾本理工大學的科學專家蓋爾艾爾斯博士表示，這種聲音可能是由一顆流星進入地球大氣層造成的。 她將其與正在進行的英仙座流星雨聯繫起來，該流星雨將在即將到來的周末達到頂峰。 然而，艾爾斯博士也承認，爆炸可能是由俄羅斯普列謝茨克航太發射場發射的導航衛星火箭的碎片造成的。

這並不是維州第一次發生此類事件。 在八月的一次事件中，居民們目睹了一個光球穿過夜空，伴隨著一聲巨響。 澳洲太空總署後來證實，這起事件是由俄羅斯聯盟二號火箭的太空碎片重新進入地球大氣層造成的。

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