金星雲層中的神秘閃光可能是流星燃燒

長期以來，研究人員一直對偶爾照亮金星雲層的神秘閃光感到困惑。 此前人們認為是閃電，但發表在《地球物理研究雜誌：行星》上的一項新研究提出了另一種解釋。 研究提出，這些神秘的光芒其實是在金星大氣層中燃燒的流星。

儘管美國太空總署先前曾暗示金星可能比地球擁有更多閃電，但研究指出，金星上是否存在閃電仍然是一個爭論話題。 地球上的閃電是透過檢測自然無線電波來監測的，先前的金星任務也檢測到了被認為是閃電的訊號。 然而，美國太空總署的卡西尼號和帕克太陽能號等最近的任務未能發現閃電的無線電訊號。

研究人員現在推測，在金星旋轉雲中觀察到的閃光可能不是閃電，而是流星在金星惡劣大氣層中分解的結果。 金星的環境極為惡劣，溫度極高，大氣層厚重、有毒，充滿超臨界二氧化碳和硫酸雲。

透過計算斯圖爾德天文台和日本曉軌道飛行器觀測到的閃光次數，研究人員估計每年會發生 10,000 到 100,000 次閃光。 研究人員提出，這些閃光類似於潛在的流星撞擊。 金星大氣層的獨特成分可能會導致這些撞擊產生的火球燃燒得足夠明亮，足以被偵測到。

了解這些現象對於規劃未來的金星任務至關重要，特別是考慮到最近的證據表明金星表面可能存在火山活動。 如果雷擊是一個問題，那麼試圖降落在金星上的探測器或長時間漂浮在其稠密大氣層中的探測器就需要保護。

總之，金星雲層中神秘閃光可能是燃燒的流星這一發現為未來的金星任務提供了寶貴的見解。 雖然閃電的存在仍然不確定，但流星的可能性為這些有趣的現象提供了另一種解釋。

來源：

– 地球物理研究雜誌：行星