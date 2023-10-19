8 億年前偵測到的神秘無線電波爆發

天文學家有了一個有趣的發現，探測到了一個快速電波暴 (FRB)，它已經旅行了 8 億年才到達地球。 快速射電暴是強烈的無線電波爆發，持續時間只有幾毫秒，其來源仍未知。 自 2007 年發現第一個 FRB 以來，科學家已經觀察到了數百個起源自宇宙不同點的宇宙閃光。

最近一次名為 FRB 20220610A 的爆發持續時間不到一毫秒，但釋放的能量相當於太陽 30 年來釋放的能量。 這次爆發是迄今為止觀測到的距離最遠、能量最高的快速電波暴之一。 然而，快速射電暴由於其持續時間短而難以研究。

利用澳洲的 ASKAP 射電望遠鏡陣列，研究人員能夠確定爆發的確切位置。 這次爆發可以追溯到一組合併的星系，這與快速電波暴可能與磁星或恆星爆炸產生的高能量物體有關的理論相一致。

科學家認為，研究快速電波爆發可以提供一種獨特的方法來測量星系之間的物質，但目前這種物質仍然下落不明。 目前對宇宙質量的估計並不一致，這表明存在物質缺失。 快速射電爆發檢測到的電離物質可以幫助測量星系之間的物質數量，從而揭示這種缺失的物質。

這種利用快速電波暴探測缺失物質的方法最初由澳洲天文學家 Jean-Pierre Macquart 在 2020 年提出。這項研究中進行的測量證實了“麥夸特關係”，即快速電波暴距離越遠，它揭示了星系之間更彌散的氣體。

到目前為止，已追蹤到近 50 個快速電波暴的起源點，其中約一半是使用 ASKAP 望遠鏡探測到的。 科學家希望未來正在建造的電波望遠鏡能偵測到數以千計的快速電波爆發，幫助我們更了解宇宙的結構。

對快速射電爆發的研究不僅提供了對這些宇宙現象的見解，而且還為回答有關宇宙學的重大問題開闢了新的可能性。

來源：

– CNN：https://edition.cnn.com/2022/08/04/world/fast-radio-burst-origin-intl-hnk-scn-scli/index.html