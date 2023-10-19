新發現：天文學家偵測到 8 億年前的神秘無線電波爆發

天文學家最近有了一個有趣的發現，檢測到一股強大的無線電波衝擊波，花了驚人的 8 億年才到達地球。 這事件被稱為快速電波暴（FRB），它不僅距離極其遙遠，而且是迄今為止觀測到的能量最高的事件之一。

快速射電爆發是持續僅幾毫秒的強烈無線電波爆發，其起源對天文學家來說仍然是個謎。 第一個 FRB 於 2007 年被發現，從那時起，人們在浩瀚宇宙的各個地點檢測到了無數的此類天體閃光。

儘管經過十多年的研究，這些快速電波暴的確切原因仍然難以捉摸。 然而，科學家提出了幾種理論來解釋它們的發生。 一種可能的解釋是，這些爆發是由高度磁化的中子星（稱為磁星）釋放大量能量造成的。 另一種假設表明，快速電波暴可能是黑洞或中子星合併的結果。

這個特殊的快速電波暴的探測已經走過了令人難以置信的 8 億年的距離，對天文學家來說是一個重要的里程碑。 透過研究這些遙遠的事件，研究人員希望深入了解早期宇宙中存在的條件和過程。

了解快速電波爆發的起源和性質可以為了解數十億年來塑造我們宇宙的宇宙事件提供寶貴的線索。 科學家們繼續進一步探索這些強大無線電訊號的奧秘，使用各種儀器和望遠鏡來研究它們的特性和模式。

儘管在解開快速電波暴的秘密方面已經取得了很大進展，但仍需要更多的觀察和數據來自信地確定其真實性質。 對這個遙遠的快速電波暴的探測證明了天文學家在探索宇宙奧秘過程中的聰明才智和毅力。

來源：

– CNN：“天文學家檢測到 8 億年前的信號”