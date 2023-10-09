新罕布夏州居民將目睹兩次日食

在接下來的幾個月裡，新罕布夏州的居民將有機會目睹不只一次日食，而是兩次日食。 14 年 2023 月 8 日將出現日偏食，隨後 2024 年 XNUMX 月 XNUMX 日將出現日全食。新罕布夏大學副教授 Amy Keesee 和 John S. Gianforte 以及主任 Lori Harnois旅遊發展司，討論這些即將發生的事件。

當月球到達地球和太陽之間時，在地球上投下陰影，就會發生日食。 當月球、太陽和地球位於同一平面時，就會發生這種對齊。 月球至少遮擋了太陽的一部分，導致日食。 十月的日食將是日偏食，在新罕布夏州可見。 然而，四月的日食將是一次日全食，月球將在一段時間內完全阻擋來自太陽的所有光線。 這些日食的路徑會有所不同，十月的日食穿過美國西部，四月的日食穿過新罕布夏州的北部。

為了安全地觀看這些日食，有兩種推薦的方法。 第一種是使用針孔投影儀，將一塊帶有針孔並覆蓋鋁箔的紙板放在太陽前面，將其影像投影到海報板上。 第二種方法是使用日食眼鏡，它可以在日食的部分階段直接觀察太陽。 然而，值得注意的是，只有在月全食期間，當月球完全覆蓋太陽時，直接觀看太陽才是安全的。 否則必須戴眼鏡。

即將到來的日食為新罕布夏州的居民提供了親眼目睹這些令人驚嘆的天體事件的獨特機會。 因此，標記您的日曆並準備好安全地觀看這些天空中的自然奇觀。

資料來源：我們所處的狀態 – 新罕布夏大學，Amy Keesee，John S. Gianforte，Lori Harnois