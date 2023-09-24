NASA 成功為阿耳忒彌斯二號月球任務進行模擬發射日測試

作為NASA 阿爾忒彌斯II 任務的一部分，美國宇航局宇航員里德·懷斯曼、維克多·格洛弗和克里斯蒂娜·科赫以及加拿大航天局(CSA) 宇航員傑里米·漢森最近在佛羅裡達州肯尼迪太空中心完成了模擬發射日測試。 這次任務是該機構將人類送回月球並將其送上火星的計劃的關鍵一步。

在測試過程中，機組人員遵循了發射當天將要執行的程序。 他們在肯尼迪的尼爾阿姆斯特朗運營和檢查大樓的船員宿舍醒來，穿上獵戶座船員生存系統宇航服的測試版本。 然後，他們乘坐 NASA 新的阿耳忒彌斯乘員運輸車隊前往 39B 號發射台。 抵達後，他們登上移動發射器，進入乘員通道臂內的白色房間。

這項測試的完成意義重大，因為它確保甘迺迪的機組人員和地面系統團隊做好充分準備並了解發射日活動的時間表。 阿耳忒彌斯二號任務將是首次載人飛行，搭乘新型太空發射系統（SLS）火箭和獵戶座太空船。 其主要目標是驗證太空船的系統是否與深空環境中的機組人員無縫運作。

這趟旅程將從甘迺迪太空中心開始，四名太空人將在那裡登上由 SLS 火箭驅動的獵戶座太空船。 發射後，將進行多次升軌操作，將太空船置於月球自由返回軌道上。 在整個軌道上，機組人員將親自動手，在近距離操作期間駕駛獵戶座並評估各種系統。 他們還將測試通訊和導航系統，以確保為飛越月球做好準備。

阿爾忒彌斯二號是阿爾忒彌斯三號任務的序幕，隨著人類重返月球並最終將目光投向火星，歷史將被創造。 NASA 的探索工作旨在擴大我們對宇宙的了解並造福人類。

來源：

–美國宇航局

– NASA 地面探索系統計劃

– NASA 太空發射系統 (SLS)