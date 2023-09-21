猴子增加使用氣味標記來補償人類噪音污染

一項新的研究發現，斑狨猴增加使用氣味標記來補償人類噪音污染。 花狨猴是巴西中部發現的一種靈長類動物，但其棲息地正日益受到城市環境的侵占。 這項研究由亞馬遜聯邦大學和安格利亞魯斯金大學的研究人員進行，利用無線電追蹤觀察九組不同的野生花狨猴的行為。 研究人員發現，氣味標記的頻率隨著道路交通、飛機、公園遊客和軍事活動引起的噪音水平的增加而增加。 這表明，當猴子的聲音交流因人類噪音而變得不那麼有效時，它們會更依賴氣味標記。

交流對於物種的生存至關重要，花狨猴利用氣味標記來傳達生殖和領地訊息。 研究的主要作者泰納拉·索布羅扎（Tainara Sobroza）解釋說，許多物種依賴聲音信號來獲取重要訊息，例如求偶吸引、覓食和捕食者警報。 研究表明，城市化和噪音水平的增加正在影響狨猴的交流。 隨著城市景觀進一步侵入他們的領地，氣味標記作為一種溝通手段變得越來越普遍。

合著者雅各布鄧恩博士指出，人類為動物的音景引入了額外的刺激，淹沒了自然聲音。 斑狨猴越來越多地使用氣味標記被視為對這種環境變化的靈活反應。 然而，與聲音呼叫不同，氣味標記對於遠距離通訊並不有效。 隨著狨猴的棲息地變得更加分散，群體變得更加孤立，這種適應可能會對已經處於極度瀕危狀態的物種產生不利影響。

總體而言，該研究強調了動物如何調整其行為以應對人類引起的環境變化。 了解這些適應對於保育工作和確保瀕危物種的生存至關重要。

資源：

– Tainara V. Sobroza 等人，花狨猴會增加氣味標記以應對城市噪音嗎？，行為學、生態學與演化