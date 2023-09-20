一種潛在的阿茲海默症新藥可減少大腦發炎並增強記憶力

麻省理工學院皮考爾學習與記憶研究所的研究人員透過開發一種減少大腦發炎和改善記憶力的藥物，在治療阿茲海默症方面取得了重大進展。 這種名為 A11 的藥物針對一種名為 PU.1 的基因轉錄因子，該因子導致阿茲海默症期間大腦免疫細胞中發炎基因的過度表達。 A11 透過招募抑制這些發炎基因表現的蛋白質來抑制 PU.1 活性。

發炎是阿茲海默症病理學的主要組成部分，事實證明找到有效的治療方法很困難。 透過人類細胞培養物和阿茲海默症小鼠模型的臨床前測試，研究人員發現 A11 可以減少人類小膠質細胞樣細胞和多種阿茲海默症小鼠模型的發炎。 它也顯著改善小鼠的認知能力。

研究人員比較了阿茲海默症患者和非阿茲海默症對照組死後大腦樣本中的基因表現。 他們發現阿茲海默症會導緻小膠質細胞基因表現發生重大變化，而 PU.1 與發炎基因標靶結合的增加是這些變化的重要組成部分。 降低阿茲海默症小鼠模型中的 PU.1 活性可減少發炎和神經退化。

該團隊篩選了超過 58,000 個小分子，以找到可以減少發炎和受 PU.1 調節的阿茲海默症相關基因的化合物。 A11 是六種最終候選者中最有效的。 在人類小膠質細胞樣細胞的實驗中，A11 減少了發炎細胞因子的表達和分泌，並防止小膠質細胞對發炎訊號過度反應。

需要進一步研究來開發和測試 A11 作為阿茲海默症的治療方法。 這種有前景的藥物可能有助於開發更有效的療法來治療這種破壞性的神經退化性疾病。

來源：

– 阿茲海默症 定義：阿茲海默症是一種攻擊大腦的疾病，會導致智力下降，並隨著時間的推移而惡化。 它是最常見的癡呆症，佔癡呆症病例的 60% 至 80%。 目前尚無治療阿茲海默症的方法，但有藥物可以幫助緩解症狀。

– MIT 定義：MIT 是麻省理工學院的縮寫。 它是馬薩諸塞州劍橋市一所著名的私立研究型大學，成立於1861年。它分為五個學院：建築學院、工程學院、人文學院、藝術與社會科學學院、管理學院和科學學院。 麻省理工學院的影響包括許多科學突破和技術進步。 其使命是尋求有關生命系統的性質和行為的基礎知識，並應用這些知識來增強健康、延長壽命、減少疾病和殘疾。

– 美國國立衛生研究院 定義：美國國立衛生研究院 (NIH) 是美國政府負責生物醫學和公共衛生研究的主要機構。 它透過其校內研究計劃 (IRP) 進行自己的科學研究，並透過其校外研究計劃向非 NIH 研究機構提供主要生物醫學研究資金。 其使命是尋求有關生命系統的性質和行為的基礎知識，並應用這些知識來增強健康、延長壽命、減少疾病和殘疾。