月球：射電天文學研究的一個有希望的目的地

天文學家長期以來一直渴望研究宇宙的“黑暗時代”，這段時期開始於大爆炸後約 380,000 萬年。 在此期間，宇宙充滿了中性氫，這是第一批恆星和星系的組成部分。 第一批恆星最終形成了星系，它們的輻射電離了中性氫，導致了被稱為「宇宙黎明」或「再電離時代」的時期。

不幸的是，由於光源有限，研究這段時期一直充滿挑戰。 此時唯一可見的光源是大爆炸（宇宙微波背景）的遺跡輻射和中性氫形成時釋放的光子。 然而，由於大氣幹擾和地面源引起的無線電幹擾，這些訊號很難從地球上觀測到。

為了克服這些障礙，研究人員正在將月球作為電波天文學研究的潛在地點。 月球的遠端提供了一個「無線電安靜」的環境，不受地球的干擾。 這種獨特的環境將使敏感的無線電天線能夠探測來自黑暗時代的輻射，並在以前不可能的頻率範圍內進行觀測。

名為「月球表面電磁學實驗之夜」(LuSEE-Night) 的探路計畫於 2025 年啟動，旨在測試月球射電天文學的可行性。 LuSEE-Night 是 NASA 和能源部之間的合作項目，合作夥伴包括勞倫斯伯克利國家實驗室、布魯克海文國家實驗室、加州大學柏克萊分校和明尼蘇達大學。

該實驗將包括長度為六公尺的天線，並將依靠中繼衛星進行資料傳輸，因為月球背面無法進行直接通訊。 月球南極地區晝夜溫差極端，白天高達 120 °C (250 °F)，夜間低至 -173 °C (-280 °F)，帶來了額外的挑戰為了使命。

如果成功，月球射電天文台將徹底改變我們對早期宇宙的理解，並為科學研究開闢新的可能性。 這些天文台將為研究黑暗時代和追蹤宇宙結構從一開始的演變提供獨特的機會。

來源：

– 未來幾年，月球將成為全球太空計畫的熱門目的地。

– 阿耳忒彌斯 III 任務將於 2025 年將第一批太空人送上月球表面。

– 作為《阿耳忒彌斯協議》的一部分，多個航太機構將把太空人送上月球。

– 月球設施將使在地球或地球軌道上不可能進行的科學研究成為可能。

– 月球背面的電波天文學將不受地面幹擾。

– LuSEE-Night 計畫旨在觀測月球黑暗時代的輻射。

– 月球的環境為月球射電天文台帶來了挑戰。

– 成功的月球射電天文台可能會徹底改變我們對早期宇宙的理解。