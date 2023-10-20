新的普遍自然法則：進化適用於所有複雜系統

一群科學家和哲學家提出了一個開創性的概念，他們稱之為「缺失的自然法則」。 他們認為，演化不僅限於生物生命，而且是一個適用於宇宙中所有複雜系統（從天體到原子結構）的基本過程。 該團隊提出了“功能資訊增加定律”，該定律指出，如果根據功能選擇不同的配置，任何系統，無論是生命的還是非生命的，都會進化。

研究人員確定了演化系統的三個定義特徵：組件的多樣性、排列的多樣性和功能的選擇。 他們認為這些特徵對於不同領域的複雜演化系統來說是共同的。

這普遍自然法則的關鍵在於「功能選擇」的概念。 研究人員擴展了達爾文的自然選擇理論，將功能分為三種不同的類型：穩定性、動態持久性和新穎性。 功能不再局限於生存特徵，而是包括有助於系統持續存在、多樣化和複雜性的屬性。

該研究透過生物和非生物背景的例子說明了這個理論。 它強調了地球上生命的演化歷程，從光合作用的出現到複雜行為的發展。 然而，進化的概念超越了有機生命的範圍。 例如，礦物王國展示了它自己的進化路徑，隨著時間的推移，簡單的礦物結構產生了越來越複雜的礦物結構。

此外，恆星本身透過鍛造更重的元素而代表了進化奇蹟，為宇宙的化學多樣性和複雜性做出了貢獻。

這項研究強調達爾文進化論是這更廣泛的自然現像中的一個特例。 它顯示推動地球生命多樣性的原則也適用於無生命系統。

這項研究發表在《美國國家科學院院刊》上，是來自不同學科的科學家們的共同努力。 透過認識到複雜系統產生新穎性、穩定性和動態持久性的普遍趨勢，這項研究重新定義了我們對演化的理解，將其視為不斷演化的宇宙的固有特徵。

來源：

– 美國國家科學院院刊