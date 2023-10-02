詹姆斯韋伯太空望遠鏡揭示了早期宇宙中盤狀星系的普遍存在

包括曼徹斯特大學和維多利亞大學科學家在內的國際研究小組利用詹姆斯韋伯太空望遠鏡取得了突破性的發現。 他們的研究表明，類似於我們銀河系的星系在整個宇宙中占主導地位，並且比以前認為的要普遍得多。 該團隊的發現挑戰了現有關於星系形成和演化的理論。

發表在《天文物理學雜誌》上的這項經過同行評審的研究表明，此前被認為在早期宇宙中罕見的盤狀星系實際上在這一時期普遍存在 10 倍。 長期以來，人們一直認為這些新形成的星系直到大爆炸後至少六十億年才擁有任何可辨識的結構，如旋臂、棒或環。 然而，新的研究表明，這些特徵可能早在宇宙誕生後 3.7 億年就出現了。

這項研究根據形狀和結構對早期宇宙中的近 4,000 個星系進行了分類。 研究團隊發現樣本集由盤狀星系、點源和球體組成。 後一組星系顯示出與其他星系合併和恆星形成爆發的跡象，表明其具有結構化性質。

這項發現挑戰了有關過去 10 億年來星系形成和演化的現有理論。 曼徹斯特大學天文學教授、該研究的合著者克里斯托弗·康塞利斯表示，天文學家現在必須重新考慮他們對星系早期發展的理解。

維多利亞大學的主要作者萊昂納多·費雷拉強調了詹姆斯·韋伯太空望遠鏡在這項研究中的重要性，指出它在早期宇宙中發現如此多盤狀星系的能力證明了該儀器的力量，並顯示星系結構的形成比以前早得多相信。

這項開創性的研究為關於整個宇宙歷史中星系演化的新想法和理論鋪平了道路。

來源：

–曼徹斯特大學

– 天體物理學雜誌