新研究顯示國際空間站微生物感染的潛在解決方案

最近在國際空間站（ISS）進行的一項研究揭示了解決持續存在的微生物感染問題的潛在解決方案。 宇航員和貨物攜帶到國際空間站的微生物可以形成冬眠的洞穴，稱為生物膜。 這些生物膜對宇航員的健康構成威脅，並可能損壞空間站上的設備。 然而，涉及矽基潤滑劑的處理在防止生物膜形成方面顯示出有希望的結果。

生物膜是微生物產生的複雜細胞基質，它們可以在國際空間站的各種表面上找到，包括宇航服和水系統。 雖然有些微生物是無害甚至有益的，但有害微生物可以逃避人體的防禦系統並造成組織損傷。 這些有害微生物受到它們產生的生物膜的保護，使它們能夠保持休眠狀態並逃避檢測。

矽基潤滑劑處理首次在地球上進行了測試，並被證明可以有效防止生物膜形成。 在國際空間站的實驗中，宇航員用潤滑劑處理表面材料，並將它們暴露在一種叫做銅綠假單胞菌的細菌中。 在空間站上孵化三天后，測試表明潤滑劑可以防止細菌聚集在表面上。

這一發現對於月球和火星的長期太空任務尤其重要，因為在這些任務中不可能立即接收備件或將機組人員送回地球。 尋找減輕微生物感染的解決方案對於維持宇航員健康和確保設備功能至關重要。

除了在太空中的應用之外，這項研究還可能對保持醫療設備清潔和減少石油和天然氣生產等行業中微生物驅動的腐蝕產生影響。 防止生物膜形成有助於降低設備故障和危險石油洩漏的風險。

這項研究於 16 年 2021 月 XNUMX 日發表在《npj Microgravity》雜誌上。

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– 生物膜的定義：“生物膜是一層微生物（包括細菌），附著在表面並產生稱為細胞外聚合物（EPS）的保護性基質。” （來源：Study.com）

– 微生物的定義：“微生物是指微小到肉眼看不見的微生物，如細菌、病毒、真菌和原生動物。” （來源：新聞醫療網）