NASA 在系外行星 K2-18 b 大氣中發現「含碳」分子

NASA 宣布，詹姆斯韋伯太空望遠鏡的數據顯示系外行星 K2-18 b 的大氣中存在「含碳」分子。 哈伯太空望遠鏡位於其主恆星約120光年的宜居帶內，這一發現補充了哈伯太空望遠鏡之前的觀測結果，該觀測結果表明K2-18 b上存在富氫大氣層和被水海洋覆蓋的表面。

K2-18 b 於 2015 年被開普勒太空望遠鏡發現，每 33 天繞其主紅矮星運行一次，距離約 13 萬英里。 雖然這個距離大約是太陽系中水星和太陽之間距離的三分之一，但紅矮星更小、溫度更低的事實使得 K2-18 b 存在於可能存在液態水的宜居帶內。

作為一顆“迷你海王星”，K2-18 b 的質量約為地球的 8.6 倍。 這種類型的系外行星在我們的太陽系中並不存在，天文學家對其大氣層的了解也有限。 然而，NASA 認為這些「Hycean」世界，如 K2-18 b，為生命的存在提供了一個有希望的環境。

韋伯望遠鏡最近的觀測顯示 K2-18 b 的大氣中存在甲烷和二氧化碳。 此外，氨的稀缺和二甲基硫醚的潛在檢測表明，地球富氫大氣層下可能存在水海洋。

儘管這些分子的豐富程度很高，但美國太空總署指出，這並不能保證地球有能力支持生命。 K2-18 b 的半徑比地球大，其海洋可能太熱或根本不是液體。 有必要對這顆系外行星進行進一步觀測，以收集更多數據並更清楚地了解其組成和宜居性。

由於主星的亮度，韋伯望遠鏡無法直接觀測 K2-18 b。 相反，天文學家依靠凌日法，透過這種方法，他們觀察到當行星經過恆星前方時恆星亮度的輕微變暗。 這種方法可以分析穿過系外行星大氣層的光，從而深入了解其成分。

美國太空總署強調，這項發現只是一個開始，未來還會有更多潛在宜居帶系外行星的觀測。 該機構預計韋伯未來的觀測將提供有關係外行星及其支持生命的潛力的大量資訊。

資料來源：美國太空總署、劍橋大學