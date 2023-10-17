新發現挑戰對金星大氣層的傳統理解

近年來，金星以其嚴酷且不適合居住的大氣層而聞名。 然而，兩個獨立的科學團隊取得了突破性的發現，可能會改變我們對這顆鄰近行星大氣現象的看法。

一組行星科學家提出了一個理論，認為在金星大氣層中觀察到的明亮閃光可能是由流星引起的。 這個理論激發了人們對金星上到底發生了什麼事的好奇，並挑戰了閃光與雷暴有關的傳統觀念。

2021 年，在近距離飛越金星夜間一側時，帕克太陽探測器探測到了被稱為「哨聲波」的無線電波。 這些波的頻率迅速改變，人們觀察到這些波正在向下向金星移動，這與如果它們是由閃電引起的預期相反。

科羅拉多大學博爾德分校的太空物理學家哈里特·喬治和她的團隊觀察到這些金星哨聲波的一個有趣特徵。 他們提出，金星弱磁場的擾動，而不是閃電，可能是產生這些波的原因。 當磁場線移動並重新連接時，會釋放大量能量，可能會產生觀察到的哨聲波。

磁重聯與其他環境中的各種現像有關，例如加速太陽風和引發地球上的極光。 研究人員表示，這些磁重聯的特徵與在金星上產生哨聲波的能力一致。

這些發現增加了我們對金星大氣過程的理解的複雜性。 雖然金星上持續不斷的閃電風暴的概念可能會受到質疑，但圍繞其哨聲波的來源和性質的謎團卻加深了。 這引起了行星科學家和天文學家的興趣，他們渴望進一步探索這個天體鄰居。

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