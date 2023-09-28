最近在南非發現的兩顆隕石

隕石是從太空墜落到地球的岩石碎片，長期以來一直是全世界人們著迷的來源。 它們為我們太陽系的起源和有機生命的存在提供了寶貴的見解。 尤其是南非，有著豐富的隕石發現歷史。

2021 年底，南非北開普省的一位農民吉迪恩‧隆巴爾 (Gideon Lombaard) 有了一個非凡的發現。 他懷疑自己發現了兩塊隕石碎片，並向研究人員尋求證實。 經過對碎片進行各種測試後，確定它們確實是隕石。 這兩塊碎片分別名為 Brierskop 和 Wolfkop，被發現時相距僅一公里，但毫無關聯，顯示它們來自不同的流星事件。

這些隕石的發現意義重大，因為它標誌著南非 40 多年來首次發現隕石。 加上這些新增隕石，南非目前已確認隕石總數達 51 顆，為撒哈拉以南非洲地區數量最多的國家。

隕石被歸類為與地球碰撞後倖存的岩石太空碎片。 它們通常是由行走時遇到不尋常岩石的人發現的。 只有大約 2% 的隕石被歸類為“隕石”，因為它們是在流星火球事件中被目擊後被回收的。

尋找隕石並不是一件容易的事，保護這些岩石至關重要。 近 80% 的隕石是在南極洲和撒哈拉沙漠等乾燥氣候中發現的，這些隕石的保存得益於缺乏水分。

最近發現的布里爾斯科普和沃爾夫科普隕石凸顯了南非隕石教育和意識計畫的重要性。 隨著對搜尋工作的更加重視，該國有可能發現更多有價值的隕石標本。

《南非遺產法》將隕石列為國家遺產，需要移除、出口或貿易許可。 它們必須在博物館和大學等認可機構中妥善儲存和保存，以供未來研究。 布里爾斯科普和沃爾夫科普隕石現在存放在威特沃特斯蘭德大學。

隨著技術的不斷進步，預計會有更多的國家為隕石的收集和研究做出貢獻。 這些天體碎片蘊藏著太陽系形成和地球以外生命存在的寶貴資訊。

來源：

– 對話：https://theconversation.com/two-new-meteorites-discovered-in-south-africa-168726