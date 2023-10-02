南非農民發現稀有隕石碎片

一位南非農民有了一個非凡的發現，在他位於北開普省的土地上發現了兩塊獨立的隕石碎片。 這標誌著南非 40 多年來首次發現隕石，使該國已確認的隕石總數達到 51 顆。這些碎片根據附近的地標正式命名為 Brierskop 和 Wolfkop。

隕石是從太空中噴射出來後在穿越地球大氣層的旅程中倖存下來的岩石碎片。 它們為科學家提供了有關太陽系形成及其所含有機生命的寶貴見解。 隕石被認為是自然遺產的重要組成部分，受到世界各地博物館和收藏家的追捧。

尋找隕石是一項具有挑戰性的任務，因為它們通常是偶然發現的，或者是在流星火球事件中被目擊後發現的。 大部分隕石來自火星和木星之間的小行星帶，一小部分來自月球和火星。 由於氣候乾旱，南極洲和撒哈拉沙漠是尋找隕石的理想地點，這有助於保存。

在南非，隕石被列為國家遺產並受法律保護。 它們必須在認可的機構中妥善儲存和保存，以供未來的研究使用。 南非農民最近的發現凸顯了該國進一步發現隕石的潛力。

技術的進步，例如記錄流星火球軌蹟的攝影機網絡，使得定位隕石墜落地點變得更加容易。 涉及志工地面搜索的公民科學倡議也為隕石的發現做出了貢獻。 據估計，每天有 10 到 50 顆隕石降落在地球表面，可能還有更多隕石等待被發現。

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定義：

– 隕石：一塊在與地球碰撞後倖存的岩石太空碎片。

– 球粒隕石：太陽系中最古老的岩石，可追溯至 4.567 億年前。

– 遺產法：將某些物品列為國家遺產並保護其免遭損壞、轉移、出口或未經適當許可進行交易的法律。

– 公民科學：志工參與科學研究和資料收集。

來源：原創文章