新研究揭示水星表面仍在移動

行星科學家早就知道，距離太陽最近的行星水星數十億年來一直在縮小。 當其內部冷卻時，構成其的岩石和金屬的體積會稍微收縮，導致其表面形成「逆衝斷層」。 這些逆衝斷層類似於老化蘋果上的皺紋，但水星的收縮不是乾燥，而是由於熱收縮。

最近發表在《自然地球科學》上的一項研究為水星表面持續縮小提供了新的見解。 研究發現，有證據表明，地球上的許多陡坡在現代地質學上仍在繼續移動，儘管它們是在數十億年前開始的。

該研究的主要發現之一是在陡坡拉伸的上表面上存在著被稱為「地塹」的小裂縫。 這些地塹表明，一片地殼在被推過鄰近地形時發生了彎曲，導致了平行斷層的形成。 研究人員估計，大多數地塹的歷史都不到 300 億年，這表明最近的運動一定是最近發生的。

這項研究是利用信使號太空船提供的詳細影像進行的，該太空船於2011 年至2015 年繞著水星運行。研究人員發現了48 個帶有小地塹的大葉狀陡坡，以及另外244 個可能有地塹的陡坡，但在可用的影像中並不清晰可見。圖片。

確認這些發現並收集更多數據將是即將到來的BepiColombo 任務的首要任務，這是一艘歐洲/日本聯合航天器，將於2026 年開始繞著水星運行。該任務的成像系統將提供這些陡坡的更清晰視圖，有可能揭示巨石軌跡，作為最近地震的額外證據。

這項研究不僅揭示了水星表面持續的運動，還強調了水星和月球之間的相似之處。 兩者都經歷了冷卻和收縮，有證據表明月球上的一些陡坡今天仍然活躍。 更多的研究和數據收集對於進一步了解這些過程及其對行星演化的影響至關重要。

來源：

– 自然地球科學

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