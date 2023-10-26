媒體未能解決一次性口罩對環境的影響

班戈大學專家小組最近進行的一項審查揭示了媒體未能強調一次性口罩對環境的負面影響。 研究分析了 2020 年 2021 月至 XNUMX 年 XNUMX 月英國和愛爾蘭的新聞報道，結果顯示，報紙在報道中主要偏好一次性外科口罩，而沒有充分解決廢棄物管理和環境永續性問題。

研究的第一作者Anaïs Augé博士表示，媒體對口罩的報道方式極大地影響了人們在疫情期間佩戴口罩的選擇。 「口罩」一詞通常指一次性口罩，而「面罩」則與自製或商店購買的材料口罩有關。 媒體在討論強制佩戴時也傾向於使用“口罩”，而在有選擇的情況下則使用“面罩”。

儘管對面罩的安全性和可重複使用性進行了科學討論，但報紙基本上忽略了向公眾傳達這些訊息。 材料科學家 Morwenna Spear 博士強調，即使在 COVID-19 大流行的早期階段，與一次性口罩相關的環境問題也很少受到關注。

研究小組認為，報紙對一次性口罩的使用起到了促進作用，並導致了廢物產生的增加。 研究強調需要更負責任的報告，考慮不同口罩選擇對環境的影響，並鼓勵採用可重複使用的面罩。

這項研究是由內森·艾布拉姆斯教授領導的藝術與人文研究委員會計畫的一部分，該計畫旨在了解影響消費者對口罩的選擇和行為的因素。 該計畫強調了負責任地處置口罩以及媒體訊息在影響公眾動機和決策方面的重要性。

總體而言，此次審查強調了媒體錯失了解決一次性口罩對環境造成的後果並提高公眾認識的機會。 它呼籲採取更全面的報告方法，考慮永續性因素，並使個人能夠做出明智的選擇，以保護公共健康和環境。