媒體未能解決一次性口罩對環境的影響

研究的第一作者Anaïs Augé博士表示，媒體對口罩的報道方式極大地影響了人們在疫情期間佩戴口罩的選擇。 「口罩」一詞通常指一次性口罩，而「面罩」則與自製或商店購買的材料口罩有關。 媒體在討論強制佩戴時也傾向於使用“口罩”，而在有選擇的情況下則使用“面罩”。
儘管對面罩的安全性和可重複使用性進行了科學討論，但報紙基本上忽略了向公眾傳達這些訊息。 材料科學家 Morwenna Spear 博士強調，即使在 COVID-19 大流行的早期階段，與一次性口罩相關的環境問題也很少受到關注。
研究小組認為，報紙對一次性口罩的使用起到了促進作用，並導致了廢物產生的增加。 研究強調需要更負責任的報告，考慮不同口罩選擇對環境的影響，並鼓勵採用可重複使用的面罩。
這項研究是由內森·艾布拉姆斯教授領導的藝術與人文研究委員會計畫的一部分，該計畫旨在了解影響消費者對口罩的選擇和行為的因素。 該計畫強調了負責任地處置口罩以及媒體訊息在影響公眾動機和決策方面的重要性。
總體而言，此次審查強調了媒體錯失了解決一次性口罩對環境造成的後果並提高公眾認識的機會。 它呼籲採取更全面的報告方法，考慮永續性因素，並使個人能夠做出明智的選擇，以保護公共健康和環境。
常見問題
1. 為什麼媒體的報道主要集中在一次性醫用口罩？
媒體在通報中對一次性外科口罩的偏好可能是受到英國政府使用「口罩」一詞來指稱衛生專業人員使用的口罩的影響。 這種術語的選擇可能影響了媒體對大流行期間戴口罩的敘述。
2. 媒體是否充分討論了一次性口罩對環境的影響？
不，媒體基本上沒有報導與一次性口罩相關的環境問題。 儘管對面罩的安全性和可重複使用性進行了科學討論，但很少有人關注不同面罩選擇的廢物管理和可持續性方面。
3. 班戈大學團隊進行的審查的主要結果是什麼？
審查發現，報紙在報道中主要支持一次性醫用口罩，但沒有充分解決其對環境的影響。 這影響了人們在大流行期間戴口罩的選擇，並導致產生的廢物增加。
4. 負責任的處置在口罩使用上的作用是什麼？
負責任地處置口罩對於減輕一次性口罩對環境的影響至關重要。 正確處置可確保口罩最終不會進入垃圾掩埋場或造成污染，從而保護環境。
5.未來媒體對戴口罩的報道該聚焦在什麼？
未來的媒體報道應更重視不同口罩選擇對環境的影響，並促進採用可重複使用的面罩。 它應該提供對永續性方面的更全面的了解，使個人能夠做出明智的選擇，以保護公共健康和環境。