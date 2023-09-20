粒線體 DNA 在人類生殖中的作用

本文探討的新研究證實了粒線體 DNA (mtDNA) 完全遺傳自母親的科學認知。 這項研究發表在《自然遺傳學》雜誌上，是俄勒岡健康與科學大學和其他機構合作的成果。

先前，人們認為父親的粒線體DNA在受精後就被消除了，但研究發現，成熟的精子確實攜帶少量粒線體，儘管它們缺乏完整的粒線體DNA。 研究人員也發現，精子細胞缺乏維持粒線體DNA所需的蛋白質。 目前尚不清楚這種排除的原因，但可能與精子在受精過程中的高能量需求有關，這可能導致粒線體DNA突變的累積。

相較之下，正在發育的卵子（稱為卵母細胞）主要依賴周圍細胞來獲取能量並維持相對原始的粒線體DNA。 這個差異有助於完全遺傳母體 mtDNA 的演化優勢，因為它限制了後代致病 mtDNA 突變的風險。 粒線體 DNA 突變可能導致致命疾病，影響心臟、肌肉和大腦等需要高能量的器官。

為了防止已知 mtDNA 疾病的傳播，人們開發了粒線體替代療法 (MRT)。 MRT 涉及透過體外受精用來自供體卵子的健康線粒體 DNA 替換突變線粒體 DNA。 然而，MRT的臨床試驗目前在美國受到限制，英國和希臘等其他國家也正在進行試驗。

關於粒線體DNA在精子成熟和受精中的作用的新發現對人類生育能力和生殖細胞治療具有重要意義。 了解參與 mtDNA 維持的蛋白質的功能可能會促進不孕症治療和輔助生殖技術的進步。

來源：ANI | | 發布者：Tapatrisha Das，華盛頓特區，20 年 2023 月 XNUMX 日

定義：

– 粒線體 DNA (mtDNA)：儲存在粒線體中的遺傳密碼，粒線體充當體內每個細胞的動力裝置。

– 卵母細胞：正在發育的卵子。

– 粒線體轉錄因子 A (TFAM)：一種維持 mtDNA 所必需的蛋白質。

– 粒線體替代療法（MRT）：一種透過體外受精以健康粒線體DNA取代突變粒線體DNA的方法。

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