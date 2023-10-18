一顆巨大的冰火山彗星接近地球

天文學家有了一個非凡的發現——一顆三倍於珠穆朗瑪峰大小的彗星，被稱為 12P/Pons-Brooks，它在太空中爆炸，現在正向地球飛去。 這顆彗星屬於一種罕見的類別，稱為低溫火山彗星或冷火山彗星，由冰、塵埃和氣體組成。 它有一個直徑估計約為 18.6 英里（30 公里）的實心核。 當太陽加熱其冷岩漿時，彗星內部壓力增大，最終導致氮氣和一氧化碳爆炸。 這些爆炸導致冷凍碎片被拋入彗星外殼的裂縫中，形成類似一對角或馬蹄鐵的獨特形狀。

儘管彗星具有爆炸性行為，但無需擔心會撞擊地球。 隨著龐斯-布魯克斯火山越來越接近地球，預計它將繼續噴發，但在最接近地球時，它仍將保持在 232 億公里（144 億英里）的安全距離。 這使其遠遠超出了近地天體 (NEO) 的範圍，近地天體通常在距離地球 120 億英里的範圍內經過。

雖然這顆彗星不會對地球構成危險，但它確實為天空觀測者提供了一個難得的機會。 龐斯-布魯克斯上一次肉眼可見是在 1954 年，預計它將在 2024 年 2 月和 2024 月的夜空中達到最亮，儘管它將在 2095 月最接近我們的星球。 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日晚上，這顆彗星預計將達到其峰值亮度。 在最接近之後，龐斯-布魯克斯將返回太陽系外層，直到 XNUMX 年才再次可見。

目前，龐斯-布魯克斯位於武仙座，面向東北偏東時，可以在距地平線 36 度的高度觀測到。 其巨大的尺寸和罕見的可見度使這顆冰火山彗星成為令人驚嘆的天體事件。

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