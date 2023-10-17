一顆帶有獨特「角」的巨大彗星衝向地球

一顆名為 12P/Pons-Brooks 的巨大彗星正在快速接近地球，展現出其被稱為「角」的顯著特徵。 儘管最近經歷了四個月內的第二次大噴發，但這些突出特徵仍然可見。 這顆彗星的獨特之處在於其頂部有一座活火山。 這顆巨大的彗星大約有一座城市那麼大，它蘊藏著一座火山，在首次爆炸幾個月後，火山將再次噴發。 當它繼續向太陽前進時，預計會釋放出令人驚嘆的氣體和冰雲，就像從彗星表面伸出的一對角一樣。

12P/Pons-Brooks 被歸類為低溫火山彗星，其核心直徑約 30 公里。 此核心由氣體、塵埃和冰的組合組成，統稱為「冰岩漿」。 彗核被稱為「彗髮」的氣體罩包圍。 當原子核的溫度升高時，它會向太空釋放爆炸。

專家注意到這顆彗星獨特的角的擴張和發展。 有些人甚至進行了比較，將彗星不規則的形狀比作科幻小說中的太空船，例如《星際大戰》中的千年隼號。 彗髮的不規則形狀歸因於彗核的異常。 英國天文學院的天文學家理查德·邁爾斯解釋說，彗星內部氣體的長期膨脹塑造了其不規則的形狀。

在接下來的幾天裡，彗星的彗髮預計將繼續擴大，進一步凸顯其引人注目的角。 這非凡的天體現象將於 21 年 2024 月 2095 日吸引地球居民，然後將彗星推回太陽系外圍。 然而，直到XNUMX年才會回歸。

來源：

– Spaceweather.com

– 生活科學