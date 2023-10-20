新發現的閉路電視錄影顯示墨爾本發生巨響之前有閃光

澳洲東北部墨爾本的閉路電視錄影捕捉到突然出現一道閃光，隨後發出巨響，讓居民感到困惑。 這段影片由多琳的一名居民拍攝，影片中出現了明亮的閃光和爆炸聲。 來自博文和唐卡斯特等附近地區的憂心忡忡的居民透過社群媒體尋求答案。

儘管有各種猜測，但澳洲國立大學天文學家布拉德·塔克認為，這種現像很可能是由隕石破裂引起的。 他解釋說，當一顆快速移動的小行星進入地球大氣層時，釋放的能量會產生音爆，產生爆炸聲。 塔克也強調，此類事件發生在特定地區並被特定地區的居民目睹並不罕見。

根據閃光和爆炸的大小，塔克估計這顆小行星的寬度約為 4 至 16 英寸，大約有籃球那麼大。 小行星的碎片要麼在進入大氣層時被燒毀，要麼落到地球上。

雖然科學家擅長探測大於 100 公尺的小行星，但像最近發生的事件這樣較小的小行星可能直到撞擊前不久才被發現。 塔克保證，一顆與導致恐龍滅絕的小行星大小相似的小行星撞擊地球的可能性極小。 然而，較小的小行星仍然可以釋放大量的能量。

來自蘭沃林的傑森·布蘇蒂爾等目擊者報告說，他看到流星飛向丹德農。 閉路電視錄影為科學家研究這些天體事件提供了寶貴的證據。

來源：

– YouTube/7News 澳大利亞

– 3AW（布拉德·塔克採訪）