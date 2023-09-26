新研究警告極端高溫即將導致大規模滅絕事件

《自然地球科學》發表的一項開創性研究預測，哺乳動物將在大約 250 億年內發生大規模滅絕事件。 由布里斯託大學領導的這項研究表明，超級大陸形成所產生的極端高溫可能會消滅幾乎所有哺乳動物。

該研究利用超級電腦氣候模型來預測地球大陸最終合併時極端氣候的未來影響。 研究結果表明，隨著太陽變得更加明亮並釋放出更多的能量，再加上二氧化碳含量的增加以及大陸形成的影響，氣溫將達到前所未有的高度。

造成極端氣溫的因素包括火山爆發，火山爆發向大氣釋放大量二氧化碳，加劇地球暖化。

雖然包括人類在內的哺乳動物歷來能夠適應極端天氣，但它們對過熱的耐受力是有限的。 研究中進行的模擬表明，長期暴露在極端溫度下對哺乳動物來說將無法生存。

主要作者、布里斯託大學的亞歷山大法恩斯沃斯博士解釋說，超級大陸的形成將為哺乳動物創造一個缺乏食物和水源的惡劣環境。 40 至 50 攝氏度的大範圍溫度以及高濕度將使哺乳動物無法調節體溫。

儘管該研究著眼於數百萬年後的未來情景，但它強調迫切需要解決目前由人類排放溫室氣體造成的氣候危機。 研究人員強調了盡快實現淨零排放對於減輕極端高溫的影響和保護人類健康的重要性。

國際科學家團隊進行的研究利用氣候模型和模擬來預測超級大陸（稱為終極盤古大陸）未來的氣候趨勢。 為了估計未來的二氧化碳水平，研究小組考慮了多種因素，例如構造板塊運動、海洋化學和生物學。 計算表明，如果不採取重大行動減少碳排放，二氧化碳水平可能會比目前水平翻一番。

總之，這項開創性的研究強調了在遙遠的未來極端高溫對哺乳動物物種潛在的破壞性後果。 儘管時間線有數百萬年，但這項研究提醒人們需要解決當前的氣候危機並立即採取行動減輕氣候變遷的影響。

來源：

–《自然地球科學》：涵蓋各地球科學學科的同儕審查科學月刊

– 布里斯託大學：位於英國布里斯託的紅磚研究型大學，擁有多個學術系和系

– 利茲大學：參與未來二氧化碳運算和氣候研究的大學

– 中科院：進行青藏高原研究的領先學術機構