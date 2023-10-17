有紀錄以來最強烈的火星地震是由構造力而非小行星撞擊引起的

科學家發現，火星上有記錄以來最強烈的地震並不是小行星撞擊引起的，而是由行星本身的構造力引起的。 這項發現顯示火星的地震活動比之前認為的更加活躍。

NASA 的InSight 登陸器於2018 年4.7 月登陸火星，並於4 年2022 月2021 日偵測到一場XNUMX 級地震。這次地震比之前的記錄保持者（也是InSight 在XNUMX 年測量到的）強五倍。與大多數僅持續時間的火星地震不同一個小時後，這次地震的餘波持續了前所未有的六個小時，使其成為另一個星球上有史以來持續時間最長的地震。

雖然洞察號自抵達火星以來已檢測到超過 1,300 次火星地震，但這次特別的地震之所以引人注目，是因為它的訊號與小行星撞擊引起的訊號相似。 然而，沒有發現撞擊坑或塵埃羽流的證據，這使得科學家得出結論，這次地震是構造起源的。

與傳統觀點相反，火星先前被認為太小、太冷，無法表現出構造活動。 與地球不同，火星沒有會回應地函力而移動的構造板塊。 相反，洞察號探測到的地震很可能是由火星地殼內數十億年前的應力釋放引起的，這些應力是隨著地球不同部分以不同速率冷卻和收縮而形成的。

了解火星的構造活動對於未來的探索和潛在的人類殖民至關重要。 透過研究地球上壓力的分佈，科學家希望確定人類居住的安全區域和應該​​避開的區域。

這項開創性的研究發表在《地球物理研究快報》雜誌。

來源：

– 「有史以來最強烈的火星地震是構造地震，而不是小行星地震」 – Space.com

– 「為什麼火星正在震動我們的世界」 – NASA 的火星洞察號任務