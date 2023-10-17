改變光的行為：光子晶體中的偽重力效應

研究人員在操縱光線方面取得了重大進展，就像它正在經歷重力的影響一樣。 這些發現於 28 年 2023 月 6 日發表在《物理評論 A》雜誌上，對光學、材料研究和 XNUMXG 通訊的發展有影響。

阿爾伯特愛因斯坦的相對論早已確立重力場可以改變電磁波的路徑，包括光和太赫茲電磁波。 科學家推測，低能區的晶體變形可以模仿重力的影響，進而產生一種稱為偽重力的現象。

由東北大學工程研究生院 Kyoko Kitamura 教授領導的研究團隊著手研究光子晶體中的晶格畸變是否會產生這些偽重力效應。 光子晶體具有獨特的特性，使科學家能夠操縱和控制晶體內光的行為，充當光的「交通控制器」。

透過引入晶格畸變（代表光子晶體內元素規則間距的漸進變形），研究人員能夠改變晶體的光子能帶結構。 結果，光束沿著晶體內的彎曲軌跡移動，類似於光穿過黑洞等巨大天體的路徑。

實驗使用了原始晶格常數為 200 微米的矽扭曲光子晶體和太赫茲波。 這些波的偏轉已被成功證明，類似於重力彎曲物體路徑的方式。

大阪大學 Masayuki Fujita 副教授指出，在太赫茲範圍內觀察到的面內光束轉向可以在 6G 通訊中得到應用。 此外，這些發現顯示了光子晶體如何利用引力效應，為引力子物理學的進步鋪平了道路。

這項研究為光學和材料研究領域開闢了新的可能性，並為通訊技術提供了潛在的進步。 透過利用光子晶體中的晶格畸變來修改和控制光的行為，科學家可以進一步了解光和宇宙的基本性質。

期刊參考：

Nanjyo，K.，等人。 (2023) 扭曲光子晶體中偽重力所造成的電磁波偏轉。 物理評論 A. doi:10.1103/PhysRevA.108.033522

資料來源：東北大學