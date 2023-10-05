ISRO計畫第二次火星任務：Mangalyaan-2

繼 Chandrayaan-2 月球任務和 Aditya-L3 太陽軌道任務取得成功之後，ISRO 正在秘密規劃其第二次火星任務，非正式名稱為 Mangalyaan-1。 距離印度航太局 2014 年首次火星軌道飛行器任務近十年，這是一項重大成就。

新的火星軌道飛行器任務旨在揭開這顆紅色星球的更多謎團。 它將配備四個有效載荷，其中包括火星軌道塵埃實驗（MODEX），該實驗將研究火星軌道上塵埃的特徵。 另一個有效載荷是無線電掩星（RO）實驗，它將觀察穿過火星大氣層的無線電訊號的變化，提供有關其成分的有價值的數據。

此外，該任務還將攜帶高能量離子光譜儀（EIS）來測量火星周圍帶電粒子的能量和分佈。 這將有助於科學家了解地球的磁場及其與太陽風的相互作用。 最後，將有朗繆爾探測器和電場實驗（LPEX）來研究火星電離層中的電場和等離子體波。

透過發射 Mangalyaan-2，ISRO 旨在繼續探索火星並加深我們對這顆行星的了解。 這項任務是印度太空探索事業的另一個里程碑，凸顯了印度對科學進步和創新的承諾。

來源：

– Pixabay（圖片來源）

– NASA（有關 Mangalyaan-2 的目標和有效載荷的資訊）