印度計劃利用 Mangalyaan-2 進行第二次火星任務

在其歷史性的首次任務九年後，印度正準備向火星發射另一艘太空船。 印度太空研究組織 (ISRO) 計劃在不久的將來發射 Mangalyaan-2，非正式名稱為火星軌道飛行器 Mission-2。 該任務將攜帶四個有效載荷來研究火星的各個方面，包括行星際塵埃、火星大氣和環境。

其中的有效載荷之一，火星軌道塵埃實驗（MODEX），將幫助科學家了解火星高海拔塵埃顆粒的起源、豐度、分佈和通量。 另一項實驗是射電掩星（RO）實驗，旨在測量火星大氣中的中性和電子密度分佈。 本實驗使用以 X 波段頻率運作的微波發射器。

ISRO還計劃開發高能量離子光譜儀（EIS）來表徵火星環境中的太陽能粒子和超熱太陽風粒子。 此外，朗繆爾探針和電場實驗（LPEX）將能夠測量電子數密度、電子溫度和電場波，從而更好地了解火星上的等離子體環境。

2014年，印度首次成功進入火星軌道，實現了一個重要的里程碑。 第一個火星任務攜帶了五個科學有效載荷，用於研究行星表面特徵、形態、礦物學和大氣的各個方面。 目標包括設計和發射能夠在火星之旅和繞火星軌道上自主運行的火星軌道航天器。

印度重新關注火星探索凸顯了其對進一步提升太空探索科學知識和技術能力的承諾。 研究人員希望透過 Mangalyaan-2 收集更多有關火星的數據，並深入了解其大氣、環境和潛在的宜居性。 這次任務是印度雄心勃勃的太空探索計畫的另一個重要步驟。

來源：

——《印度斯坦時報》