為月球和火星上的生命做準備：模擬太空設施

為人類在月球或火星上殖民做準備的一個重要方面是實踐。 為了模仿這些外星環境的條件，地球上正在建造被稱為模擬空間設施的「空間」。 雖然這種體驗可能無法完全複製失重狀態，但這些設施旨在模擬預定目的地的各個方面，無論是月球、火星還是太空站。

這些模擬空間設施有雙重目的。 首先，他們為太空人提供培訓，幫助他們適應在太空中面臨的獨特挑戰。 其次，它們為研究人員提供了一個平台，以研究在敵對和不愉快的條件下生活在封閉隔離中的個體所經歷的行為和生理變化。

研究人員收集太空人的唾液、尿液、血液和糞便樣本，以研究他們腸道微生物群、壓力水平和免疫反應的變化。 世界各地大約有 20 個模擬太空設施，位於荒涼的地方，類似其他星球的景觀。 例如，一處此類設施佔地 1,200 平方英尺，位於夏威夷的山區沙漠中，海拔 8,200 英尺，與火星景觀如出一轍。

為了進一步增強真實性，這些模擬太空設施中的居民透過電話進行通信，訊號延遲了 20 分鐘，類似於在外太空所經歷的情況。 此外，他們還食用冷凍食品，甚至將自己的廢物堆肥，以模仿另一個星球上的生命挑戰。

然而，生活在這些設施中可能具有挑戰性。 《Undark》上的一篇文章重點介紹了一名女性志工的案例，她在俄羅斯模擬設施中待了八個月後，很難重新融入正常生活。 這表明在這些模擬環境中隔離和限制的心理影響不應被低估。

總之，模擬太空設施在人類為月球或火星生活做好準備方面發揮著至關重要的作用。 這些訓練空間不僅可以幫助太空人熟悉他們將遇到的獨特條件，還可以為研究人員提供有關人體和心靈如何適應極端環境的寶貴見解。 透過研究生活在這些模擬環境中的行為、生理和心理影響，我們可以更好地為在地球之外冒險時面臨的挑戰做好準備。

定義：

– 模擬太空設施：地球上設計用於模擬其他行星或太空環境條件的空間。

– 腸道微生物組：居住在消化道中的微生物群落，在消化和整體健康中發揮著至關重要的作用。

來源：

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